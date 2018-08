Así reaccionó The Weeknd cuando sus fans gritaron el nombre de Selena Gomez en pleno concierto

The Weeknd tuvo una broma pesada

Quedó muy marcado en el espectáculo internacional el romance que tuvieron The Weeknd y Selena Gomez por lo hermoso y efímero que éste fue. El desenlace no fue tan romántico, al contrario.

Los términos fueron dignos de un drama que llenó por semanas las portadas de la prensa rosa. Selena regresó con su ex pareja Justin Bieber, pero terminó a los pocos meses con él; mientras tanto, The Weeknd le dedicó una canción pero regresó también con su ex novia.

Sin embargo, la relación de los cantantes no se ha podido superar, al menos para algunos de sus fanáticos. Por ello, en el concierto en el festival de Lollapalooza los fanáticos del rapero gritaron el nombre de Gomez una y otra vez durante los silencios.

Éste, decidió tomarlo con humor, y mientras que todos gritaban él aprovechaba a reírse o sonreír resignado. No hizo ningún comentario, solo continuó demostrando su talento sobre el escenario.

