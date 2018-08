¡Sigue la moda de la reina Isabel II! Los momentos en que Kate Middleton ha deslumbrado con su armario arcoíris

Onto yellow for our rainbow feed! She is so beautiful! I can’t believe she pulls off yellow so well(ow)!! 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 #KateMiddleton #Kate #CatherineMiddleton #HRHKateMiddleton #HRHDuchessofCambridge #DuchessofCambridge #KensingtonPalace #HRHPrinceWilliam #PrinceWilliam #PrinceWill #HRHPrinceWilliamofWales #DukeofCambridge #HRHPrinceGeorge #PrinceGeorge #HRHPrincessCharlotte #PrincessCharlotte #PrincessLottie #HRHPrinceHarry #PrinceHarryWindsor #RoyalFamily #Royalty #Royal #Regal #Modesty #Classy #Fashion #Style #TrueBeauty #Stunning #Beautiful

A post shared by Kate Middleton (@katemiddleton.closet) on Jan 16, 2018 at 2:29pm PST