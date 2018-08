El Príncipe Harry fue el primero en apoyar el maquillaje plane de Meghan Markle

Fue el pasado sábado 19 de mayo que el mundo se paralizó al ver la boda del año. La actriz y modelo Meghan Markle se casaba con el hijo menor de Lady Di, el Príncipe Harry. Ambos eran una pareja de ensueño. Primero llegó Harry, luciendo muy guapo con su uniforme y acompañado de su hermano, un cuadro muy hermoso pues dos príncipes de la vida real se apoyaban, siempre juntos como les enseñó su mamá, la eterna reina de corazones, Diana Spencer.

Here's why Meghan Markle’s wedding makeup blew Harry away pic.twitter.com/PWlnMcsfw8

Seguidamente llegó deslumbrante la novia. Meghan lucía un hermoso vestido con una prolongada cola, el velo y buque perfectos pero un gran detalle llamó la atención de todos. El maquillaje de la novia era imperceptible. El rostro de Meghan lejos de tener una base o algún rasgo marcado por el maquillaje, era totalmente limpio, algo que sin duda sorprendió a todos y provocó miles de reacciones en la web.

Every woman can look flawless wearing Meghan Markle's wedding makeup look: pic.twitter.com/EaAfr4oI53

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) August 2, 2018