Mauricio Clark vuelve a lanzarse contra la comunidad gay con un polémico tuit

De acuerdo con el CONAPRED y su último estudio sobre la comunidad LGBTTTI, 1 de cada 2 personas siente que el principal problema al que se enfrentan es la discriminación y en el que se da fe que los asesinatos de personas de la comunidad gay, va en aumento, declaraciones como las de Mauricio Clark, llaman la atención.

A través de su cuenta de Twitter, el ex conductor señaló que "La homosexualidad es una moda."

Como era de esperarse, la comunidad gay expresó su enojo por estas declaraciones pues no es la primera vez que, escudado en las redes sociales, enciende la polémica sobre este tema.

Hace semanas también fue duramente criticado porque afirmó que Dios lo había curado, situación que enojó a la comunidad LGBT+, ya que le externaron que la homosexualidad es una preferencia y no una enfermedad.

A través del programa 'Hoy', Clark declaró:

"La palabra enfermedad no la ligo ni la he ligado y espero no ligarla con la comunidad gay. Yo hablo de una sanación, una sanación en la cual llevo trabajando junto con mi familia llevamos trabajando casi dos años en un proceso sumamente difícil y a la vez hermoso…".