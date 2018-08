A pesar de sus peleas, Kim y Khloe Kardashian defienden a Kourtney de su ex

Después de que se anunció la separación de Kourtney Kardashian y Younes Bendjima debido al surgimiento de fotografías que sugieren infidelidad por parte de Younes, el modelo de 25 años se defendió a través de su cuenta de Instagram, pero las hermanas de Kourtney no estaban impresionadas y salieron en defensa de su hermana mayor.

Kim respondió con un screenshot de las declaraciones de Younes en el que escribió “Lindas fotos de tu “viaje de amigos”” acompañado de un emoji de Pinocchio.

Una vez más Younes respondió a la prensa diciendo “realmente quieren que sea el malo de la historia”, a lo que Khloé respondió burlándose de sus quejas y diciendo que “ya lo habían escuchado antes”.

Kim, Khloé y Kourtney recientemente protagonizaron una gran pelea durante un episodio de “Keeping up with the Kardashians” sin embargo las hermanas han demostrado que cuando se trata de defender entre sí, dejan de lado sus diferencias para apoyarse.

