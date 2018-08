Con su cabello natural y con un mínimo de maquillaje Beyoncé hace historia en Vogue

La cantante y actriz Beyoncé es la portada de la edición de septiembre de la publicación líder en moda Vogue. Para esta edición más allá de ser portada, Beyoncé tomó control editorial absoluto, pasando por encima de Anna Wintour, un hecho sin precedentes para la revista. Otra gran hazaña en esta edición es que Beyoncé convocó al fotógrafo Tyler Mitchell, el primer fotógrafo de color en hacer una portada de la revista en sus 126 años de historia.

I cried 3 times already this morning. Here’s Beyonce by me for the September 2018 cover of American Vogue.https://t.co/S7JiYGDAG5 pic.twitter.com/l1ZsfvaK6G — Tyler Mitchell (@Tyler_Mitchell_) August 6, 2018

Pero lo que más ha llamado la atención es que Beyoncé decidió enviar un mensaje contundente de aceptación al posar con un maquillaje casi imperceptible así como dejar su cabello natural por primera vez en una portada. Esto es sin duda una gran iniciativa para motivar a sus millones de fans a aceptarse tal y como son.

I love that Beyoncè’s hairdresser is reiterating that she has natural hair in Vogue and there’s no weave at all. 😂😂😂 He’s FED Up. pic.twitter.com/3UGaGhTl7v — Brittney Bacardi (@BeeMichelle) August 6, 2018

Dentro de la revista podemos ver a Beyoncé en un editorial poderoso, con diferentes cambios artísticos y composiciones que apuntan más a lo natural. Sin duda Beyoncé aprovechó esta oportunidad para lucir como verdaderamente es, esperemos que esta iniciativa sea seguida por más mujeres con influencia, pues su impacto se traduce en algo positivo para las nuevas generaciones que las ven como sus ejemplo a seguir.

Beyoncé handpicked Tyler Mitchell—making him the first black photographer to shoot Vogue’s cover in their 126 year history. 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/mjncJblu18 — Complex Music (@ComplexMusic) August 6, 2018