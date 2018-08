La desconcertante advertencia que hizo el mayordomo de la princesa Diana a Meghan Markle

Yellow flowers 🌻🌻🌻 burst with happiness. They symbolises the bonds of friendship, the taste of success, pride and Joy. . . .. . . ・・・ Follow me for more Royals updates. #meghanmarkle #princeharry #princessdiana #princess #princecharles #harryandmeghan #meghanandharry #diana #thequeen #buckinghampalace #sussex #windsor #windsorcastle #suits #rachelzane #mikeross #harveyspecter #dukeofsussex #duchessofsussex #katemiddleton #princesscharlotte #princessofwales #london #princesscharlotte #meghan #corgi #princewilliam #wales

A post shared by duke_duchess (@harry_meghan_royals) on Aug 8, 2018 at 8:17am PDT