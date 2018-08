Gael García Bernal manifiesta su opinión del aborto en un emotivo video

Yo no soy nadie para decidir sobre el cuerpo de una persona. Pero puedo apoyar desde cualquier lugar, una ley que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario de justicia social. Este 8 de agosto, en Argentina, será ley. Como amigo, como hermano, como hijo, como novio, como amante, como padre, apoyo a todas las mujeres para que se garantice su derecho. Y apoyo en especial a mi tribu de las actrices argentinas, que junto con tantas voces, están a punto de hacer historia. #abortolegalya #quesealey “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. @lolafonca

