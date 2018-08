'Dura' de Daddy Yankee alcanzó mil millones de reproducciones en Youtube

#Dura music video has surpassed 1 billion views in six months on @youtube ! Gracias por el apoyo masivo que ustedes le han dado a #Dura hoy en seis meses ha sobrepasado el billón de visitas! 💪 @elasticpeople . A todos los que han bailado el #durachallenge #duradancechallenge alrededor del #mundo 🔥 @dj_urba @rome_mna @gabymusic @pinarecords1 @elcartelrecordsofficial

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Aug 6, 2018 at 8:42pm PDT