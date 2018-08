¡Nuevo escándalo en la realeza!: Escritora reveló los secretos sexuales de la reina Isabel II y su esposo Felipe

Un nuevo retrato de la reina Isabel II y de su esposo, el príncipe Felipe, ha sido difundido por los medios británicos para marcar el 70 aniversario de su boda. ❤ El matrimonio real tiene previsto celebrar el aniversario de platino con una cena privada en compañía de su familia y de amigos en el Castillo de Windsor. 🏰👸🏻🤴🏽 Se prevé que las campanas de la Abadía de Westminster, el templo en el que la monarca británica, de 91 años, y el duque de Edimburgo, de 96, contrajeron matrimonio en 1947, repicarán con motivo de la ocasión. 💖 #FYINews #ReinaIsabel

