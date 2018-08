Alicia Machado: "Estamos viviendo una época en donde los hombres son muy pendejos, están muy atormentados"

La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado, opinó hace poco que los hombres viven actualmente situaciones complicadas y aseguró que no es que sus declaraciones siempre sean polémicas, sino que cada palabra que dice nace desde la más completa sinceridad.

“Los hombres tienen un arroz con pollo con la homosexualidad, que los tiene confundidos. Ahora están viviendo una época muy difícil. Estamos viviendo una época en donde los hombres son muy pendejos, están muy atormentados, no se comprometen y no saben para dónde van", dijo a TVyNovelas .

Machado comentó que está soltera y que se encuentra en la espera de un hombre que sepa compartir la vida con una mujer. Según, dos tarotistas le indicaron que este año contraería matrimonio.

“Ya estamos en julio, pero todavía no conozco ese hombre, quién sabe, de pronto me case en una semana, como dice el cantautor Simón Díaz: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta…", expresó.