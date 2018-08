Zuria Vega se une a Aislinn Derbez y comparte foto amamantando

Después de que Aislinn Derbez publicara un emotivo mensaje sobre sus dificultades durante la lactancia materna, la actriz Zuria Vega decidió compartir su propia historia para continuar inspirando a las nuevas madres a continuar amamantando a sus bebés.

En el mensaje, Zuria confiesa que amamantó a su hija durante su primer año de vida y reiteró que a pesar del cansancio y el dolor se sintió orgullosa de poder compartir ese momento con su hija.

Yo le di pecho un año, debo admitir que hubo momentos que no fueron fáciles, el saca leches mi mejor amigo, pero vale toda la pena. Es un regalo que le das para toda la vida a tu hij@.”

Al mismo tiempo aclaró que también hay madres que deciden no amamantar y eso está bien.

“Cada mamá tiene su historia y diferentes circunstancias si algo me queda claro es que no hay que juzgarnos ni como mujeres ni como madres cada una tiene sus razones, hay quienes dan leche hay quienes no y esta bien.

En mi caso mi experiencia con la lactancia fue muy buena y me encanta ver mujeres lactando!!! Respetemos y apoyemos la lactancia. Es un GRAN acto de amor.”