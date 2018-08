¡No las vas a reconocer! Así se veían las Kardashian-Jenner antes de tantas operaciones

Hablar del clan Kardashian-Jenner, es hablar de lo mucho que han cambiado. Kris Jenner y sus cinco hijas: Khloe, Koutney, Kim, Kendall y Kylie han sido objeto de críticas durante la última década por sus drásticos cambios de apariencia, incluso cuando no tenían la edad suficiente para hacerlo.

Kris Jenner actualmente con 62 años de edad, es la que más retoques estéticos se ha prácticado y sin duda en la imagen se ve irreconocible. Le siguen sus hijas Kourtney de 39 años, que es la que más fiel ha sido a su rostro. Khloe de 34 años, que ha bajado mucho de peso y en su rostro es más evidente que en otras zonas. Con 37 años, Kim Kardashian ha dado un cambio gigante, en cuanto a su nariz y tono de piel que cada vez apunta más a tonos más claros que en otra época.

A true original. With makeup, surgery, and fillers, Kylie Jenner has completed her transformation into looking exactly like Kim Kardashian. pic.twitter.com/nAXOrnaLao

— Mike Sington (@MikeSington) May 5, 2017