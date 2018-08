La perturbadora razón por la que Demi Lovato se negó a ir a rehabilitación después de la sobredosis

Ya pasaron más de una docena de días desde que Demi Lovato ingresó con graves signos vitales al centro clínico de las Colinas de Hollywood, California, a causa de una terrible sobredosis que sufrió en una fiesta privada. La cantante fue encontrada inconsciente y reanimada hasta llegar al hospital, se cree que la sobredosis pudo ser mortal pero que los paramédicos llegaron justo a tiempo. Ahora el siguiente paso de Demi es la recuperación pero está negada a ingresar por voluntad propia a rehabilitación.

According to the latest TMZ news, @ddlovato has agreed to go to rehab! So proud of her for making that decision. We love you!💗 HOPING THIS IS ACCURATE NEWS THIS TIME… #DemiLovato #ddlovato pic.twitter.com/WUW8sIFMCB

— LatinLovatic (@QbanLovatic) August 2, 2018