¡Un día a la vez! Demi Lovato dejó el hospital e ingresó a rehabilitación este fin de semana

Después de dos semanas internada en un hospital, la cantante y actriz Demi Lovato, ha ingresado finalmente a un centro de rehabilitación, después de haber vivido un duro episodio de sobredosis donde casi pierde la vida. Fue el pasado 24 de julio que un guardaespaldas la consiguió inconsciente en su propia casa después de una noche de excesos.

Demi Lovato was discharged from the hospital on Saturday and flew to a rehab facility where she will stay for an extended period of time. https://t.co/ITaxHOfOVJ

