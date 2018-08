¡Confirmado! Cada vez que ves 'Keeping up with the Kardashians' te conviertes en una peor persona

Unos 487 adultos fueron sometidos a un estudio de la London School of Economics que confirmó actitudes materialistas y comportamientos negativos entre las personas que veían con frecuencia el reality show 'Keeping up with the Kardashians'. Según la investigación, tener una larga exposición a medios materialistas donde sea prioridad el glamour, la fama y el lujo, traían como primera consecuencia, un sistema de valores negativo.

prolly not as bad as BEING a kardashian but…… https://t.co/V7CipguGqI — Nathan Buda (@budacub) August 4, 2018

La muestra de individuos se dividió en dos, primero se sometió a un grupo a ver productos lujosos y fotos de celebridades ricas, mientras que al otro grupo, se lo mostraron imágenes neutrales como elementos del transporte público, paisajes naturales y otros. El Dr. Rodolfo Leyva, del Departamento de Medios y Comunicaciones de la escuela ingelsa comentó:

"Los humanos son intrínsecamente materialistas, pero también muy sociales y comunitarios. La forma en que esto se expresa depende de nuestra cultura. Si se pone más énfasis en el materialismo como una forma de ser feliz, esto nos hace más propensos a ser egoístas y antisociales, y por lo tanto no simpatizar con las personas menos afortunadas"

Así que si pensabas invertir tiempo en este tipo de producciones, es preferible que vayas buscando otras opciones más saludables para ti y los tuyos.