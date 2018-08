Zendaya y Tom Holland se divierten mientras siguen grabando 'Spiderman: Far from home'

El pasado viernes 03 de agosto, el joven actor Tom Holland y su compañera de reparto en 'Spiderman: Far from home', Zendaya, se reunieron con parte del elenco, entre ellos Jacob Batalon y Tony Revolori, así como el equipo de producción del film para celebrar los días de rodajes de proyecto desde el Reino Unido, allí invadieron una sala de videojuegos donde todos volvieron a ser niños de nuevo.

Zendaya via Tom Holland's Instagram story (tomholland2013) pic.twitter.com/u3tYqz6Q7C — Zendaya Media (@ZendayaMedia) August 3, 2018

El actor de 22 años compartió en su cuenta personal de Instagram, donde ya pasó los diez millones de seguidores, todo lo que sucedió durante la divertida noche. El Subió una publicación donde se veía disfrutando cada segundo y además es innegable la química que hay entre él y Zendaya, sin duda una de las parejas jóvenes del momento.

New photo of Tom Holland, Zendaya and Jacob. #Spidermanfarfromhome pic.twitter.com/Yr9mNFbuQc — Tom Holland Source (@tomhsource) July 31, 2018

'Spiderman: Far from home' se espera estrene el próximo 05 de julio de 2019. En la trama volveremos a ver al gran villano del a primera entrega interpretado por Michael Keaton, que justo al final del ultimo film vemos como queda encarcelado. Así mismo regresa Marisa Tomei como May Parker, la tía de Peter. La gran sorpresa del film es Jake Gyllenhaal como Quentin Beck o Mysterio, un experto en efectos especiales que usa todo lo que conoce de FX para crear ilusiones elaboradas para cometer los peores crímenes.