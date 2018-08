¡Por no leer! Adam Levine tuvo que pedir disculpas a MTV por exigir algo que ya había sucedido

Parece que un error de humanos no está permitido hoy en día y mucho menos si eres una celebridad. Tal es el caso de Adam Levine, el vocalista de Maroon 5 y juez en 'The Voice', pues ha tenido que emitir no una sino dos disculpas públicas en sus diferentes plataformas web, por un error que cometió en contra de la cadena MTV. Levine se habría molestado con la cadena musical por supuestamente haber dejado por fuera de las nominaciones a los próximos MTV Video Music Awards, al video 'This is America' de Childish Gambino, cuando en realidad el video tenía siete nominaciones.

El cantante de 39 años criticó rudamente al espectáculo de premiaciones por "no nominar" al famosos clip, que según él debía ser reconocido. Lo cierto es que por haber hablado sin corroborar la información, su criterio quedó muy mal parado así como el solo se avergonzó a él mismo. Un caso muy tangente en pleno 2018 sobre emitir juicios de valor sin si quiera haber leído la lista oficial. Fue el viernes 03 de agosto que el cantante dedicó una publicación a su bochornoso comportamiento.

My bad. 😜 A post shared by Adam Levine (@adamlevine) on Aug 4, 2018 at 3:14pm PDT

La edición 2018 de los MTV Video Music Awards se transmitirá el lunes 20 de agosto por la cadena MTV y MTV Latinoamerica.