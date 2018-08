La dura revelación de Demi Lovato en su primer mensaje después de la sobredosis: "No estoy curada"

Demi Lovato ha mostrado su primera señal de vida desde el fatídico episodio que vivió este mes cuando sufrió una sobredosis. La cantante y actriz ha hablando por primera vez en una publicación en sus redes sociales en forma de nota. Ésta sería su primera interacción con sus seguidores desde que fue hospitalizada a raíz de la sobredosis a finales de julio.

La cantante de 25 años escribió una nota que decidió compartir la tarde del domingo 25 de agosto, a casi un mes del delicado episodio, esto fue lo que dijo:

"Siempre he sido transparente acerca de mi lucha con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o que se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no he hecho. Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fanáticos solo puedo decirles que estoy eternamente agradecido por todo su amor y apoyo durante la última semana y más allá de eso. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a sobrellevarn este momento difícil. Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino hacia la recuperación. El amor que todos ustedes han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando"