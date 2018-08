Así reapareció Wilmer Valderrama tras el drama que vivió con su ex Demi Lovato

El actor de ascendencia venezolana, Wilmer Valderamma reapareció en un evento benéfico, justo después de estar en el ojo del huracan, tras el episodio de sobredosis que sufrió su ex pareja, Demi Lovato. Recordemos que el actor latino la estuvo visitando en el hospital donde aún permanece recluida, y muchos apostaron a que Wilmer aún está muy conectado a ella. Sin embargo, el actor de 38 años ha continuado con su vida y ahora acude a un nuevo evento titulado 'Kind Los Angeles: Coming Together for Children Alone' la noche del sábado 04 de agosto en el Helms Design Center de Culver City, California.

One thing we know: Demi Lovato can always count on Wilmer Valderrama. https://t.co/kwYvXtHogM pic.twitter.com/FO2yo4muh8 — E! News (@enews) July 26, 2018

El evento fue ideado para dar todo el apoyo posible a los niños refugiados e inmigrantes no acompañados que existen en esta zona de Estados Unidos. Muchas personas de buena voluntad se han acercado para colaborar así como abogados pro bono asociados en diferentes bufetes, corporaciones y escuelas de derecho de todo el país que podrían representar a inmigrantes no acompañados y niños refugiados en sus procedimientos de deportación, todo esto para poder garantizar que ningún niño comparezca solo ante un tribunal.

📸| Wilmer Valderrama no "Coming Together For Children Alone 2018" (04/08) Photo by David Livingston pic.twitter.com/VJVkiVQIMf — WilmerV Brasil (@WilmerVBrasil) August 5, 2018

Sin duda una ayuda que muchos necesitan y que en el caso de Wilmer, es una causa que él genuinamente le gusta apoyar.

Exclusive: Here's a Demi Lovato update that will hit you in your feels—She is now "getting better" with the support of her family and YEP, Wilmer Valderrama by her side. https://t.co/zlXQAdf2BJ pic.twitter.com/sB8KdE5ggP — E! News (@enews) July 29, 2018