¡Se cansó de humillaciones! Khloé Kardashian explotó en Twitter ante las criticas a su trabajo

Muchos podrían pensar que la vida de una Kardashian es perfecta y llena de éxito, pero lo cierto es que la realidad no podría estar más alejada de eso. En el caso de Khloé Kardashian, lo que va de 2018 no ha sido nada fácil. La mayor de las hermanas Kardashians ha tenido que sobrellevar muchas situaciones muy delicadas. Su 2017 terminó con su relación con Tristan Thompson, en ese momento la pareja anunciaba que serían padres, pero a solo unos meses todo se convirtió en una pesadilla. En sus últimas semanas de embarazo, el padre de su hija fue vinculado con una serie de mujeres, con fotografías y videos siendo la comidilla de los medios.

Completely over mommy/body shamers! Women who choose 2take their time after baby, I’m so proud of you! Women who choose to work out after baby, I’m so proud of you! We all must do what’s best for US! Please b kind 2urself! A happy mommy makes for a happy baby! Love your process

— Khloé (@khloekardashian) August 1, 2018