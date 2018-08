La teoría que asegura que Brad Pitt cambia su look según su pareja del momento

Una divertida teoría convulsiona las redes sociales y tiene que ver con la vida amorosa del eterno galán de Hollywood, Brad Pitt. Se trata de un analisis de sus diferentes parejas entre las que se encuentran Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Jill Schoelen, Juliette Lewis, Angelina Jolie, Christina Applegate, Robin Givens, Jitka Pohledek, Shalene McCall y Claire Forlani. Con cada una de ellas, ha tenido momentos de sincronización de atuendos o looks que incluyen incluso sus peinados.

This is truly the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/XxnQgglkAq

No cabe duda que Brad Pitt ha tenido un gran impacto en la cultura pop y sus diferentes épocas han evolucionado con el paso del tiempo. Desde sus papeles hasta sus apariciones en la alfombra roja se han quedado congeladas en la mente del colectivo. Desde su rubio platinado hasta quedar rapado, Brad ha sabido como cambiar y evolucionar con su edad.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli

— Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) July 26, 2018