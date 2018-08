¿Justin Bieber y Hailey Baldwin ya se casaron? ¡Esta es la prueba que lo confirma!

La relación de Justin Bieber y Hailey Baldwin no solo ha sido inesperada sino que su anticipado compromiso llegó para convulsionar a los medios especializados en entretenimiento, pues el hermetismo de las estrellas, ha hecho que se desaten cientos de teorías sobre cómo y cuando será la tan esperada boda.

Spot Hailey’s amazing engagement ring! Congrats @justinbieber and @haileybaldwin we’re all so happy for you both❤️ pic.twitter.com/r7KDtPfCwp — UK Bieber News (@UK_BieberNews) July 9, 2018

Ahora una pista podría revelar que la joven pareja podría haber dado el gran paso y los medios no fueron convocados. Todo surge gracias al obsequio que le hizo el cantante de 'Sorry' a su novia. Un gran anillo de compromiso, que fue visto en una historia donde se puede apreciar no solo el anillo sino la gran piedra preciosa que se estima esté valorada en millones de dolares. Debido a que el anillo ya había sido captado, días siguientes, fue sustituido.

Don't Panic, But Hailey Baldwin Seems to Have Replaced Her Engagement Ring with a Wedding Band https://t.co/0GbJr4x2Qd pic.twitter.com/DJzAWzxpaV — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) July 31, 2018

En una siguiente oportunidad, Hailey Baldwin fue vista con una alianza, que muchos asumieron que podría tratarse del anillo final que Justin pudo haberle dado. Aunque ninguna de las partes ha emitido algún comentario al respecto, ahora todo apunta a que podrían haber dado el gran paso sin llamar la atención de los medios y eso podría ser la gran estocada final que Justin le da a los medios después de haberlo atosigado por años.