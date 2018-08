¡Guapísimo! Así se ve Chris Hemsworth en la nueva versión de 'Hombres de Negro'

La emblemática película 'Hombres de negro' que terminó de catapultar a la fama a Will Smith, regresa en 2019 con una nueva entrega que contará nada más y nada menos que con el eterno Thor del Universo Marvel, Chris Hemsworth. El actor tendrá el gran compromiso de asumir un rol principal en la nueva entrega de films que darán continuación a los hechos que no quedaron conclusos con las anteriores versiones.

anyway y’all better support the untitled men in black spin off, hitting your theaters this summer 2019, starring tessa thompson, chris hemsworth and liam neeson! pic.twitter.com/AJtHRiRRLq — tiny avenger (@ragnarok) July 28, 2018

Chris Hemsworth tendrá un 2019 lleno de éxitos porque será en mayo cuando podremos ver esta nueva etapa del universo 'Hombres de negro' pero no solo será ése proyecto, pues para ese mismo año tiene previsto estrenar la cuarta entrega de 'Los Vengadores', la serie de films de Marvel que se caracteriza por hacer épicos crossovers con todos los personajes en paralelo. Será el film que revele qué fue lo que pasó al final de 'Infinity War'.

It's the MIBs, here come the MIBs 😎https://t.co/1ZvufB7o0w — MYX Philippines (@MYXphilippines) July 31, 2018

Por lo pronto Chris Hemsworth seguirá grabando las escenas de su participación, mientras aún se están negociando las participaciones del elenco original que incluía a Will Smith y Tommy Lee Jones. Por lo pronto nos queda de consuelo ver las fotografías del guapo actor con su traje, camisa blanca y los tradicionales lentes.

TESSA THOMPSON AND CHRIS HEMSWORTH ON THE SET OF MEN IN BLACK? AM I DEAD? IS THIS HEAVEN? pic.twitter.com/2J7gD5OqC6 — christine (@hiddley_chrisis) July 28, 2018