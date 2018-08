Lady Gaga: El suicidio del amigo Rick Genest, Zombie Boy es más que devastador

"El suicidio del amigo Rick Genest, Zombie Boy es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, poner a Mental Health en primer plano y borrar el estigma de que no podemos hablar de ello. Si estás sufriendo, llama a un amigo o a una familia hoy mismo. Debemos salvarnos unos a otros".

Con estas palabras lamentó Lady Gaga el suicidio de su amigo y musa, Rick "Zombie Boy" Genest.

Informes de prensa indican que el modelo canadiense murió de un aparente suicidio a la edad de 32 años. Las autoridades le dijeron a iHeartRadio Canadá que su cuerpo fue encontrado el miércoles en su apartamento en Montreal.

Genest, quien era famoso por sus tatuajes de pies a cabeza y su apariencia de esqueleto viviente, protagonizó el video musical del gran éxito de 2011 de Gaga, Born This Way. Ella llevó a Twitter un mensaje emocional sobre su relación y la importancia de la defensa de la salud mental.

La ciencia nos dice que se necesitan 21 días para formar un hábito. Si padece un problema de salud mental, le pido hoy que sea su primer día o una continuación del trabajo que ha estado haciendo. Alcanza a salir si tienes dolor, y si conoces a alguien que lo sea, también contáctate con ellos", escribió en otro mensaje Gaga.

La artista se ofreció a ayudar a las personas que viven con algún tipo de depresión.

