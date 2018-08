Selena Gómez envió una carta a Justin por su compromiso ¿qué dirá?

Selena Gómez escribió una carta para su ex novio Justin Bieber felicitando por la nueva relación, reveló el sitio de espectáculos Radar Online.

Bieber, de 24 años, fue uno de los grandes amores de Selena, de 26 años. Después de muchas idas y venidas la relación llegó a su fin.

El cantante se hizo novio rápidamente de la modelo Hailey Baldwin a principios de julio. Luego de varios meses de romance, Justin le pidió matrimonio con un gran anillo.

"Selena inicialmente se mostró sorprendida por los planes de boda de Justin", dijo una fuente al portal. "Pero después de mucho sintió que era lo mejor para su ex, por eso expresó todos sus sentimiento en una carta para el cantante".

En otra publicación, el portal Hollywood Life dijo que la intérprete de “Same old love” no quiere seguir más cerca de Justin. "Selena no quiere estar ligada a Justin para siempre […] Ella realmente sólo quiere continuar con su vida".

Luego de conocerse la noticia del compromiso de Justin, Selena no ha comentado a la prensa sobre el caso pero si se ha dejado ver varias veces con un semblante feliz, incluso presentando varios cambios en su cabello e imagen general.

