Reconciliación a la vista entre Letizia y la Reina Sofía

Un día vas por el mercado y, de repente, ¡te las encuentras! 😮 La reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, como nunca las habíamos visto, en su recorrido por el Mercat de l’Olivar. #mallorca #reinaletizia #reinasofia

A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom) on Jul 31, 2018 at 11:18am PDT