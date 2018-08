La épica respuesta de Jennifer Aniston a los que dicen que no es capaz de mantener a un hombre

La eterna Rachel Green de 'Friends', Jennifer Aniston, ha decidido romper el silencio ante los cientos de tabloides que han puesto en tela de juicio su capacidad de poder mantener sus relaciones amorosas, tras épicas separaciones como la que vivió con Brad Pitt, que en su momento los llevó a ser considerados como la pareja dorada de Hollywood, hasta recientemente, con su separación de Justin Theroux.

Jennifer fue escogida para la portada y editorial de la edición de septiembre de la revista 'InStyle' y allí reveló su postura ante tantos y tantos tabloides que siempre han juzgado su capacidad como potencial pareja, esto fue lo que dijo:

"Los malos entendidos siempre empeizan con eso de que 'Jen no puede mantener a un hombre' o 'Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera'. También dicen que estoy triste y con el corazón roto. Primero, con el debido respeto, no estoy desconsolada para nada. Y segundo, esas son suposiciones imprudentes. Nadie sabe lo que está pasando a puerta cerrada. Nadie considera lo sensible que podría ser para mi compañero y para mí. No saben lo que he pasado médicamente o emocionalmente. Existe una presión sobre las mujeres para que sean madres, y si no lo son, entonces se consideran bienes dañados. Tal vez mi propósito en este planeta es no procrear. ¿Tal vez tengo otras cosas que se supone que debo hacer no?"