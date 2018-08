¡Cuerpazo! Así fue a ensayar Jennifer Lopez con top y leggins deportivos

No cabe duda que Jennifer Lopez está negada a envejecer, y parece que cada vez se ve mejor. Así fue vista la cantante y actriz de de 49 años de edad ingresando a la sala de ensayo de Ripley-Grier Studios la tarde del miércoles 01 de agosto en la ciudad de Nueva York. Rápidamente se bajó de una camioneta blindada para empezar ensayos de baile de lo que se presume sea el espectáculo que está preparando para la edición 2018 de los MTV Video Music Awards.

Jennifer Lopez is the reason Google Images exists. She's the reason the "hourglass figure" became popular again. She's the first woman to have a #1 album and movie in the same week. She opened doors for Latinas in the industry. She's been relevant for 20 years. She's an icon. pic.twitter.com/BMFAIO0SFF

— Mothra Stan (@2soulsonfire) July 31, 2018