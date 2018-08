Chloë Grace Moretz reveló que sucedió con el regalo que le envió su enemiga Kim Kardashian

La actriz Chloë Grace Moretz y la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' tienen un largo historial de enfrentamientos por las redes sociales y ahora, esta enemistad ha relucido nuevamente después de la última entrevista que la protagonista de 'Carrie' ofreció en el programa de Andy Cohen.

Moretz está en la lista de “haters” que la socialité posee, y en la que también se encuentran nombres tan conocidos como Taylor Swift y Lindsay Lohan, y por ello, Kim le envió un pequeño presente con una botella de su fragancia como acostumbra a realizar con los artistas que ha tenido algún percance. La pregunta entonces era, ¿qué hizo la rubia actriz con el regalo? Y el misterio fue resuelto. Durante la entrevista con Andy Cohen, la actriz dijo:

"Ni siquiera lo recibí. Mi publicista se lo quedó. No lo llegué ni a abrir", aseguró.

Grace Moretz cerró “agradeciendo” el gesto a la mediática estrella con un tono irónico.

El origen de esta enemistad se originó hace un par de años, cuando la mayor del clan Kardashian posteó una foto en las redes sociales con su cuerpo desnudo, y la joven respondió:

“Espero de verdad que te des cuenta de lo importante que es poner objetivos para las mujeres jóvenes, enseñarles que tenemos mucho más que ofrecer que nuestros cuerpos", escribió.

Sin embargo, Kim no se quedó callada y también se defendió burlándose de la actriz por ser “desconocida” en los medios sociales.