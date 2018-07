¡Pelea de titanes! Beyoncé pasa por encima de Anna Wintour para lograr su portada en Vogue

No cabe duda de que Beyoncé es la artista más poderosa del nuevo milenio. Exitosos sencillos, millones de descargas, impresionantes presentaciones y todo siempre con un concepto que ella misma dictamina. Es por eso que próximamente veremos uno de sus nuevos logros y no se trata precisamente de algo relacionado a la música, sino más bien a la cantidad de poder que ella tiene, pues en su próxima portada para la revista Vogue, tendrá poder absoluto para desarrollar el concepto creativo.

Esta noticia no tiene del todo contenta a Anna Wintour, la editora en jefe de la revista, que nunca antes había cedido el poder en este tipo de trabajos. Sin embargo, la orden vino de sus superiores, así que no le tocó de otra que aceptar sin derecho a replica, la imposición de que fuera Beyoncé la encargada de dirigir su propia portada.

Vogue cover to be shot by black photographer for first time, thanks to Beyoncé: report https://t.co/QrUHbmCbLX pic.twitter.com/osFPR6PvfJ

— The Hill (@thehill) July 30, 2018