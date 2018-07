En plena lucha contra el cáncer, Pau Donés se va con su hija a España retirándose de Jarabe de Palo

Durante una entrevista Pau Donés (51 años) dio la noticia de su retiro indefinido del famoso grupo Jarabe de Palo. Todo será a partir de enero de 2019 en donde pondrá pausa a sus proyectos musicales y profesionales.

Él afirmó que no tiene que ver con su enfermedad, la decisión la motivó su deseo.

“Sí, de parar la música y retomar un estilo de vida más normal. La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar”, ha confesado el cantautor.