La nueva conquista de Robert Pattinson es la ex novia de Diego Luna

El actor británico Robert Pattinson famoso por sus interpretaciones en “Crepúsculo” y “Harry Potter” ha estrenado un nuevo romance con la ex novia del actor mexicano Diego Luna, Suki Waterhouse.

Ambos fueron captados paseando por Londres en una actitud muy cariñosa después de haber visto la películaula “Mamma Mía! Here we go Again!”. De acuerdo con E! Entretainment los dos se besaron y abrazaron durante el trayecto y podrían estar en una relación.

A finales del año pasado se anunció de el actor había terminado su compromiso con la cantante FKA Twigs con quien mantuvo una relación por dos años. Por su parte Suki estuvo relacionada con Diego Luna el año pasado sin embargo su relación nunca fue pública.

