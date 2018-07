La increíble transformación de Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons

Una de las transformaciones más increíble de 2018 es sin duda la del vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, que precisamente este año ha sorprendido a sus miles de fanáticos al rededor del mundo con una nueva apariencia mucho más tonificada perdiendo los kilos de más que pudo llegar a tener.

.@DanReynolds has an important message for LGBTQ youth: "We need you. We love you. We accept you." #LOVELOUD https://t.co/FzVwpo1Ou5 — GLAAD (@glaad) July 30, 2018

El cantante acaba de cumplir 31 años se y recientemente compartió en Instagram su luchar contra una enfermedad autoinmune que inflamó todas sus articulaciones durante al menos la última década de su vida, esto fue lo que compartió con el público que lo sigue:

"Ahora vivo libre de dolor, estoy en remisión completa y soy la versión más saludable que he podido ser. Se lo debo a mi entrenador Brad Feinberg. Corrige la dieta, las vitaminas y el ejercicio. Solo unos meses de volver a trabajar en todo mi estilo de vida / dieta / ejercicio con él y ahora no tengo ninguna inflamación. Estas imágenes del antes y el después hablan por si solas. Perdón por la publicación de cursi de ejercicios, pero realmente cambió mi vida y me curó de años de dolor. Increíblemente agradecido por mi salud".

pool w the babes pic.twitter.com/GalnFcfrtB — Dan Reynolds (@DanReynolds) July 27, 2018

Además de todo esto, Dan estrenó el documental 'Believer' en HBO como parte de la campaña educativa para la aceptación LGBTQ dentro de la comunidad mormona.

WE RAISED 1 MILLION DOLLARS LAST NIGHT FOR OUR LGBTQ YOUTH THANKS TO THESE LOVELY HUMANS AND YOU pic.twitter.com/BQZ2W98vrI — Dan Reynolds (@DanReynolds) July 29, 2018

Dan Reynolds at LOVELOUD festival at Rice Eccles Stadium on July 28th.

Photo credit: Rick Egan pic.twitter.com/H7aizyaEgu — Imagine Dragons (@IDragonsWorld) July 30, 2018