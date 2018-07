La ex de Diego Luna ya consiguió reemplazo y es... ¡Robert Pattinson!

Esta semana Robert Pattinson fue noticia por una serie de fotografías donde se veía muy amoroso con una chica. Abrazos, besos y risas no faltaron en la serie de fotos. La identidad de lo que parece ser su nuevo romance es nada más y nada menos que la actriz y modelo Suki Waterhouse, una nueva pareja que no estábamos esperando.

Haciendo un poco de historia, él es actor y tiene 32 años mientras que ella se ha desarrollado como actriz, modelo y hasta camtate con tan solo 26 años, fue precisamente ella la que hizo pareja con el mexicano Diego Luna hasta finales de 2017. Por lo que este nuevo romance sería su reacción a poder finalmente superarlo después del dramático rompimiento a principios de 2018.

Aunque ninguno de los involucrados ha dicho nada al respeto. Ya los portales de entretenimiento aseguran que Suki logró superar a Adiego gracias a haber conocido a Robert. Muchos aseguran que la relación de Suki con Diego tuvo diferentes roces, que incluían el hecho de que las agendas de ambos no eran precisamente compatibles así como que él era demasiado imponente para ella, mientras ella buscaba una relación más relajada, una que aparentemente consiguió con Robert Pattinson.

