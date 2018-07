Hailey Baldwin no le quita los brazos de encima a Justin Bieber ¿Inseguridad, acaso?

Fue en la tarde del lunes 30 de julio que Hailey Baldwin se vio con su prometido Justin Bieber, mientras pagaban su pedido en el mostrador del popular puesto de comida, Frankel's Deli, en Brooklyn, Nueva York. Allí la pareja esperó pacientemente mientras se hacía la transacción, momento en el que cientos de paparazzis hacían lo propio y disparaban flashes sin ningún tipo de pudor, rompiendo con la poca privacidad que ha tenido la pareja desde que anunciaron su compromiso.

📸 30.07 INFO | Justin Bieber e Hailey Baldwin foram visto hoje em New York pic.twitter.com/18g1BFlF28

Con estas primeras fotografías, algunos expertos en lenguaje corporal aseguran que la forma en la que Hailey aborda a Justin dicen mucho de ella, pues en medio del torbellino mediático ella podría sentirse insegura. Los brazos cruzados sobre Justin podrían manifestar no solo que ella está tratando de protegerlo, sino que además podría reflejar su temor a perderlo. Si recapitulamos un poco el pasado romántico de Justin, muchos asumen que nunca superó a Selena Gomez y este puede ser el gran temor de Hailey.

Justin Bieber com sua noiva Hailey Baldwin hoje no Brooklyn, New York. (30) pic.twitter.com/pnH3MOmcdk

