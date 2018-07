Gracias a Beyoncé, por primera vez en 126 años, un fotógrafo negro hará la portada de Vogue

La esperada 'September Issue' es la edición más esperada de la Revista Vogue y este año tendrá como portada nada más y nada menos que a un icono viviente, Beyoncé. No solo engalanará la revista sino que además, por primera vez, tendrá control absoluto sobre la dirección creativa de esta edición, cosa que siempre estuvo a cargo de Anna Wintour, pero que tendrá su excepción en esta edición en especifico.

Beyoncé to be given “unprecedented control” over her upcoming Vogue cover. https://t.co/NYmdIyeXVw pic.twitter.com/tAnQxYXkkF

El encargado de realizar las fotografías de la portada y editorial será el joven fotógrafo Tyler Mitchell, con apenas 23 años se convertirá en el primer fotógrafo negro en realizar las fotos de la portada, cosa que sucede por primera vez en 126 años de existencia de Vogue. Diferentes fotógrafos han tenido la oportunidad de plasmar sus trabajos, de diferentes étnicas y culturas, pero nunca un fotógrafo de color.

Page Six reports that Beyoncé will be on the September Issue of Vogue Magazine, and will reportedly be photographed by Tyler Mitchell.

It’s also rumored that this will be Anna Wintour’s last issue at Vogue, which will probably result in one of the biggest shoots ever. pic.twitter.com/0ZVALedb0o

