Britney Spears muestra cuerpazo en divertido sketch de comedia

La eterna princesa del Pop, Britney Spears, asistió como invitada al popular Late Night Show con Jimmy Fallon para participar en el divertido skecth 'Ew' donde Jimmy se viste de niña y recibe a sus invitados como algunos amiguitos de la pequeña en un inocente uarto infantil donde todos vuelven a ser pequeños. Britney participó como la pequeña Abby, la BBF de campamento de Sara. Allí se sentaron para practicar divertidas poses.

Más adelante hicieron una encuenta con diferentes fotografías donde Jimmy recitó una recordada frase de la canción 'I'm not a girl, not yet a woman' que Britney lanzó en 2001 y que fue parte de su película de 2002. Britney terminó entonando el final de la frase como si se tratara de aquella vez que la cantó hace ya 17 años.

La visita de Britney fue para promocionar su gira de selectas ciudades en Estados Unidos titulada 'Piece of me', show que por cuatro años estuvo en Las Vegas y que ahora emprende una gira internacional primero por Estados Unidos y después por el Reino Unido y el resto de Europa. Otro de los invitados en esta sección incluyen a Ariana Grande, Zac Efron y el mismisimo Seth Rogan.