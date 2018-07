5 celebridades que renunciaron a sus trabajos para casarse con hombres de la realeza

Quizás, aunque me da pena pensarlo, el porqué de tanta sorpresa y tanto revuelo por ver a dos novios casándose absolutamente enamorados, fuera el vacío. El vacío de algunas personas al mirar al otro extremo del sofá y no ver a un Harry derretirse por sus huesos, sino a un plebeyo que ya ni fu ni fa. ¿Por qué? ¿Por qué a estas alturas de la película algunas/os siguen creyendo en príncipes y princesas azules que les rescaten del hastío de sus propias decisiones? ¿Por qué se mantienen cerca de personas que no las miran como Harry miró a Meghan? ¿Como todas las parejas de novios recién casadas o a punto de casarse deberían mirarse? No tendría que ser así. Nadie con pareja tendría que derretirse de amor mirando una boda real en un televisor, sino mirando a los ojos de la persona con la que comparte cama cada día. Nadie sin pareja tendría que sentirse menos importante por el hecho de no tener un Harry, ni un plebeyo, ni nadie con quien compartir cama. …………………………………………………………………………….. Vale, llego un poco tarde. Muy tarde. He estado a tope con el libro estas semanas, pero desde que se casaron estos dos he tenido muchas ganas de escribir este post. Y no va sobre ellos, ojo, va sobre todos los demás. Sobre cómo lo vivimos y lo que podría haber detrás. Tenéis el enlace en mi perfil. ¿Qué pensáis? ¡Feliz sábado noche! ♥️💐🎆 #tejetintas #tejetintasblog #amor #texto #nuevopost #meghanyharry #bodareal #amorreal

