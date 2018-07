Nueva serie de HBO será protagonizada por Zendaya y será producida por Drake

¡Es oficial! Zendaya volverá finalmente a la televisión con el próximo show de la cadena estadounidense de cable, HBO. El mismo tendrá por título 'Euphoria', y estaba semana se confirmó que acababa de ser ordenado como serie para la programación 2018-2019 de la cadena por suscripción. En la serie, la actriz de 21 años tendrá la gran responsabilidad de encargar a la protagonista, en medio de un drama adolescente. The Hollywood Reporter, fue el primer medio en revelar de qué iba la serie, y esto fue lo que dijeron:

"Esta serie es un drama adolescente puro, narra las vivencias de un grupo de estudiantes de secundaria que deben lidiar a diario con problemas de drogas, sexo, identidad, trauma, redes sociales, amor y amistad"

Por su parte poco a poco ya se han confirmado algunos de los actores que formarán parte del proyecto. Entre las estrellas ya confirmadas en el reparto se encuentran Eric Dane, de la película 'A Wrinkle in Time' Storm Reid, de 'The Kissing Booth' Jacob Elordi, de 'The Handmaid's Tale' Sydney Sweeney y de 'Other People' Maude Apatow. La serie contará con al menos 10 episodios, todos escritos por Sam Levinson. Drake será uno de los productores ejecutivos.

