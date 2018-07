Maripily: segura de sí con ropa o sin ropa

Más segura que nunca de su cuerpo y con miras a convertirse en una influencia en la industria del fitness, la modelo y empresaria puertorriqueña, Maripily Rivera, inició oficialmente los entrenamientos físicas para incursionar este año en el fisiculturismo.

Si bien Rivera, de 41 años, creció viendo a su padre participar en competencias de esta disciplina, no es hasta ahora que la personalidad de televisión se ha propuesto desafiar las críticas negativas sobre su aspecto físico "muy musculoso’’ y debutar en una competencia entre octubre y noviembre del año en curso.

"Vine a Puerto Rico y de la mano de mi entrenador Christian "Rompe Cuello’’ Otero, estamos dando ya esos toquecitos finales. Es un entrenamiento muy fuerte para trabajar las áreas importantes, con una dieta y dos cardios al día’’, tanto por la mañana y por la noche’’, explicó.

Dijo, además, que pese a los comentarios de las personas de que podría lucir "como hombre’’, ella no tiene que gustarle a los demás, pues es ‘’algo que quiere realizar’’ y sabe que está "buena’’.

Asimismo, reprendió a los hombres que cosifican a las mujeres por su vestimenta y acuden al acoso cibernético para burlarse de las féminas.

‘’No todos, pero los hombres son muy machistas y les gusta estar burlándose de la mujer por que se pone bikini o que si enseña las nalgas (en redes sociales). Eso no les da el derecho a ellos de faltarnos el respeto o decir que nos lo buscamos. Eso es un comentario machista’’.

"Yo lo hago y no me importa la que diga la gente. Si en algún momento me pongo desnuda, lo voy a hacer mientras pueda’’, añadió.

En cuanto al uso de ‘"Photoshop’’ en sus fotografías que alegan algunas personas, Rivera insistió que ‘’todo el mundo arregla sus fotos’’.

"Créeme que yo me veo mucho mas bonita sin maquillaje y sin filtro, pero uno a veces no está de ánimo o quiere usar el filtro porque le da la gana. Cada cual con su vida’’, puntualizó.

Entre planes futuros la empresaria espera poder convertirse en la dueña de un gimnasio, que bien podría abrir sus puertas en Miami (Florida) y posteriormente en Puerto Rico.

Rivera lanzó recientemente su nueva colección de ropa deportiva para todos los gusto y tamaños.