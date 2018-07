El lujoso evento de Poker que reunió a las Kardashians este fin de semana

Hablar de las Kardashians, es hablar siempre de los mejores eventos. Fue precisamente, éste fin de semana que vimos a Kim Kardashian posando para los paparazzis con sus hermanas Khloe y Kendall, al igual que su madre Kris Jenner, en el Torneo anual "If Only" del Texas Hold'Em Poker la nochde del domingo 29 de julio desde Inglewood, California, fue justo allí donde las cuatro brillaron con atuendos totalmente negros.

Las cuatro empresarias y personalidades de televisión, participaron en el torneo para beneficiar a la organización 'City of Hope', un centro de investigación y tratamiento clínico sin fines de lucro para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades que amenazan la vida de la población americana, sin duda un gesto de bondad que nos demuestra que no todo es escandalo y maquillaje. El evento fue organizado por los amigos de Kardashian-Jenners: Shelli e Irving Azoff y logró recaudar la impresionante cifra de más de $ 500,000 para la importante causa.

