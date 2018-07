Así se ve el recordado McSteamy de 'Grey's Anatomy' en pleno 2018

Sin duda el tiempo se va volando, y recordar a Eric Dane es viajar al pasado a cuando lo vimos por primera vez en la popular serie de televisión 'Grey's Anatomy', allí el actor dio vida a Mark Sloan desde el episodio dieciocho de la segunda temporada en febrero de 2006. Ya pasaron doce años y aún es imposible borrar de nuestras mentes la candente escena donde salió solo con una toalla cubriéndolo.

Aunque interpretó el personaje por última vez en el año 2012, sigue siendo nuestro favorito. De hecho, este lunes 30 de julio, el actor que también protagonizó 'The Last Ship' fue visto regresando a su hotel en Roma, Italia y justo cuando llegaba ¡algunos fanáticos se percataron de que se estaba alojando allí y decidieron esperarlo para saludarlo y pedirle autógrafos. Eric mu amablemente se tomó su tiempo con ellos, con una franela blanca que dejaba ver levemente su torso.

New post: "Eric Dane Is Ready for War in This Brutal Preview for The Last Ship's Final Season" https://t.co/385Gt3lnlo

— GO386 (@three8six) July 30, 2018