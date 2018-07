Michelle Pfeiffer dejó de ser una indeseable de Hollywood

Probablemente, Michelle Pfeiffer sea la actriz que más películas ha rechazado en la historia del cine, lo más interesante es que casi todas las cintas que rechazó fueron grandes éxitos o le valió una candidatura al Óscar a la actriz que la suplantó, incluso, hasta el prestigioso galardón.

En una entrevista con Interview Magazine, la destacada actriz confesó por qué la dejaron de contratar en Hollywood, algo que posiblemente se vio afectado por sus decisiones.

“Estaba muy pendiente de dónde tenía que rodar y cuánto tiempo iba a estar fuera, si era compatible o no con el horario de los niños, y el tiempo simplemente fue pasando. Y me volví tan exquisita que era incontratable. Y luego… no sé, el tiempo pasó".

Además, Michelle afirmó que nunca perdió su pasión por la actuación y demostró ser muy consciente de la situación:

“Apenas me ofrecían proyectos. Me convertí en una indeseable en Hollywood. Eso me hizo abrir más mis horizontes, porque quiero seguir trabajando en este mundo”, aseguró.

Haberse vuelto tan exquisita hizo que Pfeiffer perdiera la oportunidad de protagonizar o de haber formado parte de películas como: 'Casino', 'Mamma Mia!', 'Evita', 'The Grifters', 'Instinto Básico', 'El Silencio de los Corderos', 'Thelma y Louise', 'Casino Royale', 'Catwoman', 'Pretty Woman', 'Chicago', 'Working Girl', 'Mystic River', 'Pulp Fiction', 'Las Crónicas de Narnia: El León, La Bruja y El Ropero', 'Still Alice', entre muchas otras.

Luego de haber estado ausente durante un buen tiempo, Pfeiffer regresó el año pasado con 'The Wizard Of Lies' de HBO, que le valió su primera nominación al Emmy y una al Globo de Oro, después de 24 años sin haber sido nominada.

Michelle estrenó el año pasado las películas 'Where Is Kyra?', 'Murder on the Orient Express', Mother!' y recientemente 'Ant-Man and the Wasp'. Hace unas semanas, se anunció que participará en la secuela de 'Maléfica', junto con Angelina Jolie.