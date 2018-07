El actor Edgar Ramírez está negociando protagonizar la nueva película de Netflix

Apenas hace algunos meses el reconocido actor venezolano Edgar Ramírez daba vida al mítico diseñador Gianni Versace. Ahora se abre otra posibilidad para que Ramírez muestre su rango actoral al protagonizar la película 'The Last Days of American Crime' que prepara Netflix.

Si el actor llega a un acuerdo, se pondrá bajos las órdenes del director francés Olivier Megaton, que alcanzó la fama mundial al dirigir las exitosas 'Búsqueda Implacable 2' y 'Búsqueda Implacable 3', trilogía protagonizada por el aclamado actor estadounidense Liam Neeson.

La película estará basada en los comics creados por Rick Remender, que relata un futuro en el cual el gobierno norteamericano desarrolla una tecnología que impide cometer crímenes de cualquier tipo. Se especula que el papel que interpretara Ramírez, sería el de Graham Bricke, un criminal que quiere dar un gran golpe, un delito de gran envergadura, antes de que la implementación del proyecto le impida realizarlo.

Hasta ahora se desconocen mayores detalles de la producción, pero se dice que seguirá la atmósfera de 'La Ciudad del Pecado' (Sin City), de Robert Rodríguez.

Este sería otro gran éxito en la carrera actoral del actor venezolano, quien está a la espera de la ceremonia de los premios Emmy,donde resultó nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto en serie limitada o película por su trabajo en 'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace'.