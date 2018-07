¿El nuevo video de Shakira es una copia de otro video de Jennifer Lopez?

Este viernes 27 de julio, el mundo conoció la tercera y más reciente colaboración entre los astros colombianos, Maluma y Shakira. Después de los éxitos 'Chantaje' y 'Trap', el dueto volvió a unirse esta vez con el tema 'Clandestino'. El sencillo con los mismos ritmos de sus antecesores, también estrenó su picante video donde vemos a ambos contantes en diferentes escenarios.

Desde corriendo en una carretera hasta interactuando en una cerca, es indudable la química que hay entre ambos, pero en un tercer escenario del material audiovisual podríamos toparnos con algo muy similar que vimos en el 2011. En 'Clandestino' vemos a Shakira con un traje de baño nude y unas mallas metálicas, todo en tonos blanco y negro. Tanto las tomas como sus efectos e incluso el vestuario, tienden a ser demasiado parecidos al video 'I'm into You' que Jennifer Lopez lanzó en 2011.

En aquella oportunidad, en el video de Jennifer Lopez, compartía escena nada más y nada menos que con el galán cubano William Levy. Siete años después de su estreno, ambos videos son sujetos a comparaciones debido a lo similar de sus aspectos y han sido precisamente los fans quienes han reaccionado a las similitudes tan evidentes en ambos casos.

i'm sorry Shaki but @Jlo did it first. I'm into You (2011) / Clandestino (2018) #ClandestinoVideo No regrets, @shakira you still look gorgeous 😘 pic.twitter.com/3Uc58Dccx3

— Sebastián Barón (@sebasbar17) July 27, 2018