Kanye West habló de sus trastornos mentales que lo llevaron a intentar suicidarse

Ell cantante, empresario y esposo de Kim Kardashian, Kanye West finalmente se abrió a la prensa con uno de los episodios más oscuros que lo han consumido en los últimos años. El interprete de 'Stronger' reveló como ha aprendido a lidiar con los terribles pensamientos suicidas que lo han acompañado en los últimos años.

A sus 41 años y viviendo con esta condición, el cantante decidió usar su cuenta en Twitter para hablar sobre el tema del suicidio, justo después de haber visto el nuevo documental 'McQueen' que relata la via e inesperada muerte del diseñador Alexander McQueen, y al terminar de verlo explicó como se siente relacionado con su historia.

"Vi el documental de Alexander McQueen y me conecté con su viaje. Sé cómo se siente querer volver a tomar tu vida en tus propias manos, incluso si eso signifique, quitarse la vida. Para dejar esto en claro y no raro. He tenido este tipo de pensamientos y voy a decirte cosas que he hecho para permanecer en un lugar de paz. Cómo NO matarte a ti mismo parte uno: Evita estar cerca de personas que te hagan querer matarte"

How to NOT kill yourself pt 1

Avoid being around people who make you want to kill yourself

— KANYE WEST (@kanyewest) July 27, 2018