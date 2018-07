¡Estamos de luto! Priyanka Chopra y Nick Jonas están comprometidos

La semana no podía terminar sin una noticia tan inesperada como ha sido la relación como tal. Priyanka Chopra y Nick Jonas podrían estar comprometidos según algunos reportes, todo esto con apenas dos meses se haber empezado a salir. Los primeros reportes del compromiso aseguran que el cantante de 25 años, le hizo la tan inesperada pregunta a Priyanka mientras celebraban su cumpleaños apenas la semana pasada en Londres, ésto es lo que ha informado la revista People.

. @priyankachopra is hitting the headline since morning…. via @etimes https://t.co/Fid4e6BrHN

En estos primeros reportes se asegura que el mismo Nick mandó a cerrar la tienda Tiffany & Co, en la ciudad de Nueva York, para poder escoger y comprar con tranquilidad un anillo de compromiso que lo representara. Una fuente cercana a ambos reveló más detalles:

Priyanka Chopra said YES! This is not a drill: Nick Jonas is getting married after a two-month whirlwind romance and we'll forever be jealous. https://t.co/leuMhLGkmf pic.twitter.com/D3ehk8qISO

— E! News (@enews) July 27, 2018