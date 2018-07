Mauricio Clark se defiende de las críticas por sus declaraciones sobre la homosexualidad

Después de la polémica que vivió Mauricio Clark tras decir que Dios había curado su homosexualidad, el ex conductor y colaborador de Televisa respondió a la polémica pues la comunidad LGBT se lanzó contra él al afirmar que la preferencia sexual no se cura.

Clark había sido invitado por el programa 'Hoy' para hablar de sus recientes declaraciones, por problemas personales no pudo estar, así que envió un video en el que dio su versión de los hechos.

De acuerdo al ex periodista de espectáculos nunca se refirió a que su homosexualidad había curada sino sanada, y explicó:

"La palabra enfermedad no la ligo ni la he ligado y espero no ligarla con la comunidad gay. Yo hablo de una sanación, una sanación en la cual llevo trabajando junto con mi familia llevamos trabajando casi dos años en un proceso sumamente difícil y a la vez hermoso…".