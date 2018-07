A esta supermodelo no le importa salir con un hombre mucho menor

Para la supermodelo alemana, Heidi Klum, el amor no tiene edad y ha sabido muy bien cómo demostrarlo recientemente, cuando la crítica la ha señalado.

La rubia de 45 años está saliendo con el guitarrista de 28 de la banda, Tokio Hotel, Tom Kaulitz, una relación que aparenta ser muy sólida pese a la diferencia entre ambos que es de 17 años.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 21, 2018 at 8:55pm PDT

La eterna Ángel de Victoria Secret, parece estar viviendo uno de los momentos más idilícos de su vida, desde el pasado mes de marzo, cuando comenzaron los rumores de un nuevo hombre en su vida.

Esto, después de que fueran sorprendidos besándose en el set mientras grababan America's Got Talent, programa del que la modelo es jurado.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 1, 2018 at 5:40pm PDT

Los rumores se confirmaron, cuando la pareja decidió hacer su primera aparición pública durante la gala de Cannes, en el mes de mayo.

Por encima de estos cuestionamientos, los enamorados no han dejado de demostrar lo feliz que son cada vez que han tenido oportunidad.

Sin embargo, la conductora de "Project Runway" y "Germany's Next Top model" ha sido enfática em cuanto a su posición.

No es la primera vez que una celebrity es señalada por sostener una relación de pareja con un hombre menor.

Eva Méndez con Ryan Gosling, Courtney Cox con David Arquette, Mariah Carey con su esposo Nick Cannon y Jennifer Lopez le cuando salió con Casper Smart, por mencionar solo algunas.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on May 17, 2018 at 11:06am PDT

La anfitriona de Project Runway aprovechó para aclarar que no le preocupa la edad, mucho menos el envejeciminto.

“Realmente no pienso tanto en envejecer, quiero decir, sé que me está pasando a mí, nos está pasando a todos. Pero no es como si me levantara por la mañana, me mirara al espejo y dijera: ¡Dios mío, Dios mío!. Últimamente, gente que no soy yo me recuerda más a mi edad”., comentó.